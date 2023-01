Após estardalhaços, príncipe Harry quer se reaproximar de pai e irmão

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Príncipe Harry, 38 anos, voltou a falar publicamente sobre sua relação conturbada com a realeza britânica. Em entrevista à emissora ITV, divulgada nesta segunda-feira, 2, ele afirmou que gostaria de se reconciliar com o pai, rei Charles III, e seu irmão, príncipe William. “Eu gostaria de ter meu pai de volta, eu gostaria de ter meu irmão de volta. Todas as vezes que tentei fazer isso em particular, houve briefings, vazamentos e plantação de histórias contra mim e minha esposa”, disse Harry. Ele renunciou às funções reais em janeiro de 2020, junto com sua mulher, Meghan Markle, para começar uma vida nova nos Estados Unidos, longe do assédio da mídia.

Desde então, eles criticaram a forma como foram tratados por membros da família real. A entrevista deverá ser transmitida em 8 de janeiro, dois dias antes da publicação da autobiografia de Harry intitulada Spare. O casal, duque e duquesa de Sussex, lançou recentemente uma série polêmica na Netflix.