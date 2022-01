Após Djokovic, surfista Kelly Slater também deve ser barrado na Austrália

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

A Austrália vai receber duas etapas do circuito mundial de surfe em abril, e o ministro do esporte Richard Colbeck já mandou um recado para Kelly Slater: Que ele não ouse aparecer por lá sem estar vacinado. “Não há chance de entrar no país”, disse. “Acho que ele sabe as regras. Não importa se você é um surfista, um jogador de tênis, um turista ou qualquer outra pessoa. Estas são as leis, aplicáveis a todos”.

Slater é um antivaxx assumido, e na semana passada saiu em defesa do tenista Novak Djokovic durante o processo de deportação do tenista. Onze vezes campeão mundial, o surfista americano de 49 anos vem fazendo várias declarações polêmicas desde o início da pandemia e, numa delas, afirmou que o coronavírus é uma doença de “idosos e obesos”. Ele também disse ter certeza de que entende muito mais sobre ser saudável “do que 99% dos médicos”.

