Após demissão do SBT, Raul Gil é sondado por duas emissoras

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Não demorou nem uma semana e Raul Gil, 86 anos, recebeu um convite para conversar com a direção da Band. O apresentador, dispensado do SBT no dia 6, esteve nos estúdios da emissora nesta segunda-feira, 9, conforme a coluna GENTE apurou. Além disso, ventila no mercado que a Rede TV também já fez uma proposta para que ele tenha um programa semanal nos moldes do que vinha comandando na emissora agora comandada pelas filhas de Silvio Santos.

Em um vídeo postado em seus perfis nas redes sociais, Raul não demonstrou tristeza e até agradeceu pelos anos vividos no SBT. Ele alegou que saiu por uma “questão de idade”, tema no qual não quis se estender.

