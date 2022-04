Após deixar a Globo, Tiago Leifert é contratado por gigante do streaming

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Ex-apresentador do Big Brother Brasil, o jornalista Tiago Leifert, 41 anos, anunciou nesta segunda-feira, 18, os novos rumos de sua carreira. O apresentador, que atuou na Rede Globo por 16 anos, declarou em sua conta no Instagram que ainda nesta semana estreará como narrador dos jogos da Copa do Brasil, transmitidos pela plataforma de streaming Amazon Prime Vídeo.

“Com muito orgulho e alegria venho aqui confirmar que vou narrar 15 jogos da Copa do Brasil no Amazon Prime Vídeo, jogos exclusivos, começando nessa quarta-feira, com Juventude x São Paulo. Que demais!”, disse o ex-medalhão da emissora global.

Tiago fez mistério sobre o nome do colega que irá comentar as partidas de futebol ao seu lado e pediu aos seguidores sugestões sobre quem deveria ser seu parceiro. Interagindo com o jornalista, internautas clamaram pelo nome de Casimiro, influenciador digital que faz sucesso nas redes com seus comentários ácidos e bem-humorados.

De casa nova, o apresentador volta ao universo esportivo em que atuava no início de sua carreira, quando trabalhou nos programas Esporte Espetacular e Globo Esporte SP. O primeiro jogo narrado por Leifert será a partida entre São Paulo e Juventude, às 19h30, transmitida com exclusividade pela plataforma.

Em setembro do ano passado, Leifert anunciou que não renovaria o contrato com a TV Globo por motivos pessoais. Poucos meses depois, ele e a esposa, Daiana Garbin, falaram sobre o câncer na retina enfrentado pela filha do casal, Lua.