Após críticas, Marina Sena volta a falar sobre casamento com Juliano Floss

Marina Sena voltou a falar sobre seus planos de casamento. A cantora namora com Juliano Floss desde meados de 2024, completando quase dois anos de relacionamento. Em 2025, ela chamou atenção ao declarar que a ideia não combinava com ela. “Não combina comigo. Casamento é pacto e não sei se quero fazer pacto com macho”, disse na época. Recentemente, em um evento no Rio de Janeiro, ela foi questionada sobre o assunto e voltou a justificar suas escolhas.

“A gente é muito novo, tem muita coisa para viver, muito o que pensar ainda, muito o que trabalhar. Mas casamento? Não sei. É uma pressão que será tão necessária? Conheço vários casais que namoram a vida inteira e são super felizes, não têm esse contrato vitalício. Apesar que o povo casa e separa, é o que mais tem. Mas justamente porque não pretendo separar, que não pretendo nem casar”, diz à coluna GENTE.

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