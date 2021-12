Apertem os cintos, Regina Duarte sumiu

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Era grande a expectativa sobre o tratamento que a Globo daria a Regina Duarte no programa em homenagem aos 70 anos da telenovela no Brasil. É um consenso que não teria como ignorar a atriz no especial, exibido na noite desta terça (21). Ela protagonizou alguns dos maiores sucessos na história da teledramaturgia da emissora – em Roque Santeiro, como a Viúva Porcina; Helena, em Por amor; Maria do Carmo, de Rainha da Sucata e Raquel, de Vale Tudo. Só essas quatro já lhe valeriam um lugar de destaque no olimpo global.

Presidente do Chile, Gabriel Boric é fã de Taylor Swift – e pode provar

Mas como lidar? Regina virou um símbolo da adesão ao bolsonarismo ao trocar a estabilidade de um contrato de 50 anos com a empresa por um cargo no governo federal, em fevereiro de 2020. Demitida logo depois pelo presidente (que incita o ódio a jornalistas da “Globolixo” e das empresas de mídia tradicionais, é bom lembrar), ela continua o apoiando com furor nas redes – em recente comentário, disse “não entender” a pressa em comprar e vacinar crianças contra a Covid-19. “Não faz sentido”, escreveu.

O doloroso motivo do ‘sumiço’ de Fernando Henrique Cardoso

A questão era delicada: não seria de bom tom encher a bola da ex-namoradinha do Brasil, tampouco seria aceitável fingir que ela não existiu. A Globo optou então por exibir, sim, imagens de personagens mais icônicas da atriz – mas sem pronunciar o seu nome. Não se falou em Regina Duarte, que também não foi convidada a participar presencialmente da homenagem, e aí não houve surpresa nenhuma. Mas que foi estranho ver Lima Duarte sozinho num canto do palco a uma certa hora, isso foi.

As atrizes de Sex and the City e as acusações de estupro ao galã da série

Betty Faria, Francisco Cuoco, Antonio Fagundes, Tony Ramos, Taís Araujo, Giovanna Antonelli, Camila Pitanga, Nívea Maria, Claudia Raia, Renata Sorrah, Patrícia Pillar, Adriana Esteves, Susana Vieira e Gloria Pires foram alguns dos destaques do programa.