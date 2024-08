Aos 85 anos, Antonio Pitanga estreia seu primeiro filme de terror

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Com mais de 80 filmes na carreira, Antonio Pitanga, 85 anos, estreia seu primeiro longa de terror, Possessões, que chega aos cinemas nesta quinta-feira, 22. Ao lado de Fernanda Nobre e Marcelo Serrado, na trama escrita por Tiago Santiago, o ator interpreta um pai de santo. Incansável, ele conversou com a coluna GENTE sobre os inúmeros convites que recebe para atuar – é praticamente uma produção realizada por ano.

“Cinema é uma vitrine que possibilita várias narrativas, inclusive as de terror. É um sonho fazer esse filme, é preciso ter muita ousadia para fazer filme de terror no Brasil. Gosto de trabalhar como ator, mas não tenho a necessidade de fazer um filme por ano. Como sou muito requisitado, me sinto bem. Todos os festivais estão me homenageando: fui homenageado em Paris, no Mato Grosso do Sul, vou ser homenageado em uma peça… Cheguei aos 85 anos, 65 anos de carreira, mais de 80 filmes, as pessoas têm o maior carinho pelo meu trabalho, desde o Cinema Novo, isso é bom, massageia meu ego. Estou feliz da vida. A idade não elimina, nem deixa de impossibilitar o que você pratica a vida inteira”.

O enredo de Possessões entrelaça duas narrativas de suspense. A primeira conta sobre um casal de noivos que é surpreendido quando a esposa (interpretada por Fernanda), é possuída por uma amante do marido (Serrado), que volta à terra em busca de vingança. Já a segunda parte narra a história uma jovem que enlouquece ao se mudar para um apartamento assombrado.