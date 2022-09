Aos 84 anos, Jane Fonda é diagnosticada com câncer

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

A lendária artista americana Jane Fonda, 84, fez um anúncio triste nesta sexta-feira, 2. A atriz, que fez sua estreia nos anos 1960 e desde então protagonizou produções de sucesso absoluto, revelou em seu Instagram ter descoberto um tumor maligno. “Então, meus queridos amigos, tenho algo pessoal que quero compartilhar. Fui diagnosticada com linfoma não-Hodgkin e comecei tratamentos de quimioterapia”, escreveu.

Apesar da notícia, Fonda parece estar otimista com a superação da doença. “Este é um câncer muito tratável. 80% das pessoas sobrevivem, então me sinto com muita sorte”.

Ela também não deixou de refletir sobre o privilégio de poder acessar o melhor do sistema de saúde dos Estados Unidos. “Quase todas as famílias na América tiveram de lidar com câncer uma vez ou outra e muitas não têm acesso aos cuidados de saúde de qualidade que estou recebendo e isso não está certo”, disse.

A atriz já iniciou as sessões de quimioterapia há seis meses e está respondendo bem ao tratamento.

