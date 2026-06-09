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Aos 69 anos, Christiane Torloni encara curioso desafio no esporte

Atriz registrou momento

Por Nara Boechat Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 9 jun 2026, 15h19
Christiane Torloni
Christiane Torloni (Estevam Avellar/TV Globo)
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Aos 69 anos, Christiane Torloni encara curioso desafio no esporte Priorize VEJA no Google

Aos 69 anos, Christiane Torloni decidiu encarar um desafio inédito. A atriz compartilhou nas redes sociais imagens de sua primeira experiência no surfe e celebrou a conquista com entusiasmo. “Hoje é dia de surfe, bebê”, escreveu na legenda, fazendo referência à icônica frase dita em uma edição do Rock in Rio.

Nas imagens, Torloni aparece recebendo orientações na areia antes de entrar no mar. Em seguida, registra as tentativas sobre a prancha e comemora cada avanço. A atriz definiu o momento como uma superação pessoal e recebeu incentivo de amigos e seguidores.

Mulher de roupa de neoprene escura surfando em duas cenas, com cabelo preso em coque, equilibrando-se sobre a prancha em ondas pequenas. Ao fundo, mar azul, céu com nuvens e montanhas distantes. Na segunda cena, um homem de roupa escura está na água atrás dela
Christiane Torloni na primeira aula de surfe (Instagram/Reprodução)

Após a repercussão do novo desafio no mar, a atriz compartilhou uma charge feita com base nas suas imagens no surfe. “Acho incrível como pequenos gestos genuínos são percebidos como uma doce provocação para o Bem & Bem-viver. Gostei”, escreveu.

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Longe das novelas, Christiane tem dividido o tempo entre projetos profissionais, viagens e atividades ao ar livre. A estreia no surfe se soma agora à lista de aventuras da artista, que transformou um dia na praia em mais uma história para contar.

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