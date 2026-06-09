Aos 69 anos, Christiane Torloni encara curioso desafio no esporte

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

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Aos 69 anos, Christiane Torloni decidiu encarar um desafio inédito. A atriz compartilhou nas redes sociais imagens de sua primeira experiência no surfe e celebrou a conquista com entusiasmo. “Hoje é dia de surfe, bebê”, escreveu na legenda, fazendo referência à icônica frase dita em uma edição do Rock in Rio.

Nas imagens, Torloni aparece recebendo orientações na areia antes de entrar no mar. Em seguida, registra as tentativas sobre a prancha e comemora cada avanço. A atriz definiu o momento como uma superação pessoal e recebeu incentivo de amigos e seguidores.

Após a repercussão do novo desafio no mar, a atriz compartilhou uma charge feita com base nas suas imagens no surfe. “Acho incrível como pequenos gestos genuínos são percebidos como uma doce provocação para o Bem & Bem-viver. Gostei”, escreveu.

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Longe das novelas, Christiane tem dividido o tempo entre projetos profissionais, viagens e atividades ao ar livre. A estreia no surfe se soma agora à lista de aventuras da artista, que transformou um dia na praia em mais uma história para contar.

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