Ao deixar TV Globo, ex-BBB anuncia pré-candidatura, mas ‘esconde’ partido

Vivian Amorim, 33, anunciou nesta segunda-feira, 20, que é pré-candidata a deputada estadual pelo Amazonas. Em um vídeo publicado nas redes sociais, a ex-BBB afirmou que decidiu ingressar na política por considerar a nova trajetória um propósito ligado às causas que defende. “A política aparece na minha vida como um propósito que me chama e hoje atendo esse chamado com muito entusiasmo, responsabilidade e compromisso com as causas em que acredito, com as mães que apoio, com as crianças que defendo e com os idosos que honro”, declarou.

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Vivian também disse estar preparada para iniciar a carreira política. “Hoje começa uma nova era e acredito que Deus colocou esse propósito no meu coração por saber que sou capaz. Estou pronta para essa nova caminhada”, completou. Natural de Manaus, ela ganhou projeção nacional ao ficar em segundo lugar no Big Brother Brasil 17, edição vencida por Emilly Araújo. Depois do reality, trabalhou como apresentadora da TV Globo e passou a se dedicar à carreira de influenciadora digital. Agora, embarca na política pelo partido União Brasil.

“Queria aproveitar para esclarecer algumas dúvidas. Tem gente me perguntando até qual é o meu número. A gente está na fase da pré-campanha, que é uma fase de apresentação e de comunicação sobre sua intenção ao cargo. Ai vai ter a convenção do meu partido, que é o União Brasil, um partido de centro, flexível, que me recebeu super bem”, explicou no Stories.

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