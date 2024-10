Antonio Saboia relata conexão inesperada em ‘Ainda Estou Aqui’

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

No elenco do aclamado filme Ainda estou aqui, produção brasileira assinada por Walter Salles, 68, Antonio Saboia, 40, dá vida ao escritor Marcelo Rubens Paiva, 65, autor do livro no qual a história é baseada. O ator retornou ao horário nobre da TV Globo, após 10 anos, com o personagem Henrique, herdeiro do banco Pereira Cavalcanti, casado com Ísis (Mariana Ximenes, 43). No longa, ele contracena com Fernanda Torres, 59, e Fernanda Montenegro, 95, e falou com a coluna GENTE sobre o processo de preparação para o papel.

“Tinha o desafio de estar em uma cadeira de rodas, de ter limitações físicas e de entender como construir isso, mas eu tive o auxílio total do Marcelo Rubens Paiva. Fiquei obsessivamente na cadeira, durante semanas estava nessa cadeira em casa, reinventando a minha rotina. Li todos os livros do Marcelo, praticamente todos na cadeira. Escrevi sobre minha mãe também porque é um filme essencialmente sobre a mãe. Teve uma cena com a Fernanda Montenegro, que a gente tinha um momento de mãe e filho e em um momento, entre um take e outro, me perdi e me conectei com minha própria mãe. Minha mãe também faleceu, tem mais de 12 anos, e a Fernanda me deu isso de presente, poder me conectar com a minha mãe por um instante”.