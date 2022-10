Antônio Pitanga faz gesto político durante entrevista; assista

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Por Valmir Moratelli Atualizado em 7 out 2022, 13h03 - Publicado em 8 out 2022, 12h00

Sempre sorridente e animado, Antônio Pitanga conversou com a coluna ao longo da festa de abertura do Festival do Rio, na noite desta quinta-feira, 6, no Cine Odeon, Centro do Rio. Durante a conversa sobre cinema e a importância de um festival acontecer em meio à proximidade do segundo turno das eleições, ele abriu um sorriso e fez um gesto político indicando seu candidato – com as mãos, exibiu a letra “L”, de Lula (PT). Veja no vídeo abaixo.