Antonia Fontenelle sondada para vice de Cláudio Castro: “Me animou”

Antonia Fontenelle (Republicanos), 49 anos, conta que foi sondada por lideranças próximas ao governador Cláudio Castro (PL) para ser sua vice na chapa para governo do Estado do Rio na próxima eleição. Em conversa com a VEJA, a atriz diz quais são suas “muitas” bandeiras políticas, como pretende lidar com o apoio ao presidente Jair Bolsonaro (PL) sem parecer “puxa-saco” e sua inspiração – britânica – na vida pública.

Como surgiu o convite para ser vice na chapa do governador Cláudio Castro?

Esses convites geralmente partem do partido, creio eu, após uma conversa com o governador, obviamente. Fico lisonjeada com a lembrança e confiança, acho cedo pensar em algo maior. Preciso aprender muito mais, construir meu muro de arrimo. O que posso lhe dizer é que sou pré-candidata a deputada federal pelo Republicanos.

Então o convite não te animou?

Me animou o fato de ter sido o nome pensado, enquanto mulher, para mudar a opinião da outras em relação a ele. Pesquisas apontam que ele não é bem visto pelas mulheres e jovens, e é uma pena…

Você declara apoio a Bolsonaro. Espera que ele esteja na sua campanha?

Não, eu o apoio e sei que ele me apoia, mas jamais exigirei dele um apoio público, e também não vou usar o nome dele na minha campanha. Preciso chegar lá por mim mesma, me enoja essa gente que fica puxando o saco dele e se fazendo de íntimo pra atrair os eleitores dele. Não preciso disso.

Mas você também deve atrair puxa-sacos, não?

Quando fui esposa do Marcos Paulo (diretor da Globo falecido em 2012), eu fiz uma faculdade sobre gente puxa-saco. Estou diplomada já!

Quais suas bandeiras políticas?

São muitas, mas as mais urgentes são voltadas às crianças, adolescentes e mulheres. Educação, cultura, o combate à violência doméstica, e erotização infantil.

Que figura política te inspira?

A dama de ferro (Margareth Thatcher, ex-primeira ministra britânica)!