Antissemitismo e assédio: os detalhes do processo contra Kanye West

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Kanye West se envolveu novamente em uma polêmica. Agora, as suas empresas Yeezy LCC e Donda Academy enfrentam um processo movido pelo ex-funcionário Murphy Aficionado, que acusa o rapper de antissemitismo, discriminação, assédio e retaliação. Aficionado, que pede um julgamento com júri, foi gerente de projetos na Yeezy por quase nove meses. Logo que começou a trabalhar com o artista, West fez diversos comentários antissemitas. Ele “frequentemente fazia comentários depreciativos sobre os judeus ‘Os judeus estão atrás de mim. Eles congelaram minha conta bancária. Os judeus pegaram Kim (Kardashian) e meus filhos'”, afirmou Aficionado. Ele também contou que o rapper acreditava que os judeus tinham convencido sua ex-mulher a deixa-lo: “Ela tem mestres judeus”, dizia West.

O rapper também fez comentários discriminatórios contra o ex-funcionário. De descendência filipina, Aficionado tem tatuagens típicas de indíginas do país. Já para o assédio, Aficionado contou que foi “convocado” para uma reunião de negócios no quarto de hotel de West, no entanto, assim que chegou, ele e sua namorada Bianca Censori estavam fazendo sexo. Mesmo assim, o rapper obrigou ele a ficar e não deixou Censori fechar a porta. “Ye reabriu a porta fechada expondo completamente os seios nus de Censori”. Quando começaram a conversar sobre trabalho, West perguntou ao funcionário o que pensava do advogado de Candace Owens, afirmando que acreditava que ele era um “espião judeu”. Após a breve conversa, o artista voltou ao quarto para fazer sexo com a namorada e obrigou Aficionado a continuar no local.

Alguns minutos depois, West se juntou a Aficionado novamente, mas vestindo uma camiseta com uma suástica e perguntou se ele não gostava de sua camisa. Sem graça, o ex-funcionário respondeu: “É definitivamente única”. Em seguida, o rapper também mostrou a Aficionado fotos de Kim pelada que estavam em seu celular. Já em outra situação, Aficionado foi se juntar ao artista para uma reunião, no entanto, ao chegar no quarto, estava West e um jogador da NFL de toalha esperando para fazer “massagem”. De acordo com ele, o rapper e o jogador fizeram sexo com a massagista.

Aficionado também conta que West volta e meia tinha crises de raiva, gritando e xingando as pessoas. Em uma situação específica, o ex-funcionário informou que sobre as licenças que eram necessárias para a construção da Donda Academy, o que gerou uma reação explosiva do rapper. Na denúncia, o ex-funcionário alegou que sofreu uma “demissão ilegal” e não foi compensado por seu trabalho exaustivo.