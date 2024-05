Antigo prédio do Canecão começa a ser demolido para novo projeto

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O antigo prédio do Canecão, icônica casa de shows no campus Praia Vermelha da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), na Zona Sul da cidade, deve começar a ser demolido entre o fim de junho e o início de julho. A previsão é de André Toros, CEO da Bonus Klefer, consórcio que obteve direito de explorar, por 30 anos, o espaço que estava fechado desde 2010. O projeto do novo Canecão prevê um complexo cultural, com diferentes ambientes, em um prédio de três andares com capacidade para 6 mil pessoas. Além disso, está prevista a construção de um Centro Acadêmico com 80 salas de aula para os estudantes da UFRJ, além de um refeitório universitário com capacidade para oferecer até 2.500 refeições por dia.