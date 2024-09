Antes de vir ao Rock in Rio, Mariah Carey visita a China com filhos

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Atração confirmada para o último dia de Rock in Rio, no domingo, 22, Mariah Carey curte alguns dias com os filhos, os gêmeos Moroccan e Monroe, de 13 anos, na China. Em família, eles conheceram a famosa Muralha da China. “É realmente incrível”, escreveu na legenda da publicação. A vinda da cantora norte-americana ao Brasil é bastante aguardada pelos fãs da diva pop, já que ela não faz shows no país há 14 anos. Antes do Rio, ela se apresentará em São Paulo, no dia 20.