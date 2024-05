Anitta surpreende ao abrir mão de evento por Madonna

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Anitta é uma das convidadas para o show histórico de Madonna, que acontece no sábado, 4, na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro. Para aceitar o convite da Rainha do Pop, ela decidiu abrir mão do Met Gala, um dos principais eventos de moda do mundo, que reúne diversas celebridades em Nova York, nos Estados Unidos. “Já fui ao Met Gala três vezes, foi tão bom, quero ir de novo ano que vem, mas esse ano a Madonna vai fazer um show no Brasil, é o encerramento da turnê dela na Praia de Copacabana, para mais de 1 milhão de pessoas. Nós já gravamos uma música juntas em português, um funk brasileiro, para o álbum dela. Quando recebi o convite, pensei: ‘Vou com certeza’. É um momento histórico para o meu país, é o único assunto por lá. Então, é muito importante para mim estar lá nesse momento”, disse Anitta em entrevista à Extra TV, no evento Power of Women, organizado pela revista Variety, em Nova York, nesta quinta-feira, 2. Com o tema Belas Adormecidas: O Despertar da Moda, o Met Gala acontece na próxima segunda-feira, 6.