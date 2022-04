Anitta revela interesse pelo ator Murilo Benício e pergunta: ‘É solteiro?’

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

A cantora Anitta, 29 anos, causou comoção nos fãs ao demonstrar interesse em Murilo Benicio, 50, nesta segunda-feira, 25. Comentando uma foto do ator publicada por um perfil de humor no Instagram, a carioca revelou sua curiosidade sobre o estado civil do global, que costumeiramente se envolve com colegas de elenco — a lista inclui as atrizes Alessandra Negrini e Giovanna Antonelli , com quem teve filhos, Carolina Ferraz, Guilhermina Guinle e Débora Falabella.

“Ai, gente… é solteiro? Porque não quero ficar cobiçando bofe alheio”, escreveu Anitta, arrancando milhares de curtidas dos fãs.

No ar na novela Pantanal, Benício tem sido apontado como affair da jornalista Cecilia Malan, correspondente internacional da TV Globo em Londres.

Os dois não assumiram o romance, mas, segundo alguns veículos de comunicação, ele teria ido visitá-la no Reino Unido, onde Cecilia vive.

O global não assume um relacionamento publicamente desde julho de 2020, quando terminou o namoro com Manuela Dias, autora da novela Amor de Mãe.