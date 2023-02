Anitta reclama de área vip em show e ironiza promoter

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Anitta reclamou da falta de animação do público na área vip de seu show, Ensaios da Anitta, no projeto pré-Carnaval, que aconteceu no final de janeiro, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Em vídeo que circula nas redes sociais, a cantora pede para que as pessoas dancem junto com os outros presentes no local. “Atenção área vip, eu não quero saber quanto vocês pagaram para estar aqui”, disse Anitta. Em seguida, ela avisou que ficaria irritada caso não fizessem a coreografia da música Caranguejo, de Claudia Leitte, bastante conhecida na folia, como todos estavam fazendo. “Vocês, convidados da Carol Sampaio, também podem fazer, tá?”, disse citando a promoter de eventos, antes de começar a cantar.