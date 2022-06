Anitta quebra jejum e assume novo romance no Dia dos Namorados

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Anitta aproveitou o clima romântico de Dia dos Namorados, domingo, 12, data comemorada apenas no Brasil, para assumir novo amor. Em vídeo postado nas redes sociais, ela dá bom dia em português – na cama – ao lado de Murda Beatz, que repete a saudação. “Bom dia. É Dia dos Namorados hoje, no Brasil. Cadê meu presente?”, pergunta ela. “Ai meu Deus”, responde ele, meio confuso com o português. A cantora não assumia publicamente um relacionamento desde o término com o bilionário norte-americano Michael Chetrit, no meio do ano passado.

Murda é DJ e compositor. Os dois estão em Los Angeles, onde a cantora se apresentou no sábado, 11, em um festival. O rapaz tem 28 anos é já trabalhou com nomes como Drake, Ariana Grande, Cardi B, Chris Brown… Murda e Anitta se apresentaram juntos no Festival Coachella, Califórnia, em abril. Aliás, em se tratando da cantora, tudo em um quê por trás: Ambos têm uma parceria musical na faixa No Más, prevista para ser lançada no próximo mês.

📷| O @murdabeatz namorado da @Anitta, acompanhando ela no seu show em Los Angeles #LAPride ❤️ pic.twitter.com/TqWXCQRppt — Central Girl From Rio (@Centralgfr) June 12, 2022