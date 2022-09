Anitta frustra petistas no último ato de campanha de Lula

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

A lista foi extensa. Nomes internacionais e nacionais deram um jeito de estarem “presentes”, ao vivo ou por mensagens gravadas – no evento “Super live Brasil da Esperança”, na noite desta segunda-feira, 26, no auditório Celso Furtado, no Anhembi, em São Paulo.

Roger Waters, Mark Ruffalo, Caetano Veloso, Valesca Popozuda, Danielo Mesquita, Chico Buarque, Daniela Mercury, Emicida, Pabllo Vittar e Djamila Ribeiro foram alguns dos nomes que participaram do evento. A seis dias da eleição, campanha petista aposta no voto útil. Mas um nome em especial não deu as caras nem mandou uma mensagem de apoio. Justamente a que mais tem feito barulho nas redes sociais com o ex-presidente Lula. Anitta era aguardadíssima, mas ignorou o encontro. Nem um story… Teve petista ansioso pela sua aparição, que saiu frustrado da festa.

Lula e o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, da Coligação Brasil da Esperança, se reuniram com artistas, intelectuais, representantes dos partidos políticos e movimentos sociais e integrantes de organizações da sociedade civil marcando o final da campanha para a eleição do próximo domingo, 2.