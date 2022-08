Anitta expõe ao vivo áudio de Lula em resposta a um convite seu

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Anitta participou nesta segunda-feira, 8, do PodDelas, programa semanal de podcast apresentado por Tatá Estaniecki e Bruna Unzueta – fenômeno entre os jovens. A cantora revelou ao vivo que convidou o ex-presidente Lula (PT) para participar de uma próxima entrevista ao seu lado. “Fiz o convite sem vocês saberem. Se quiser vocês recebem, se não, não precisa, tá?”. Em seguida, ela pegou o celular e exibiu o áudio que Lula a enviou como resposta.

“Quero agradecer a gentileza e o carinho que você teve, me convidando para participar do PodDelas junto com você. Eu queria que você transmitisse para Tatá e para Bruna, que eu tô morrendo de vontade de participar, e poder discutir os problemas do Brasil, os problemas das mulheres, os problemas das crianças, os problemas do dia a dia que são muitos. Espero que a gente resolva tudo isso logo, logo”.

Na verdade, para quem tinha dúvidas de como seria a participação de Anitta na campanha de Lula, este “convite” no podcast é um claro exemplo das atividades que ela vai desempenhar daqui até outubro. Segundo pessoas próximas a Anitta, caberá a ela fazer esta ponte com influencers de prestígio, além de movimentar as redes sociais em prol de um maior engajamento do petista visando ao seu público majoritariamente jovem. O PodDelas tem 1,5 milhão de seguidores no Instagram e 1,8 milhão inscritos no Youtube.

