Anitta explica por que proibiu bebidas alcoólicas em show

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Anitta explicou a decisão de proibir a venda de bebidas alcoólicas em shows da nova turnê, que acontece neste fim de semana no Parque Villa-Lobos, em São Paulo. Segundo a cantora, a restrição valerá apenas durante as atividades voltadas ao bem-estar, como meditações, massagens terapêuticas e rodas de dança, práticas que, segundo ela, foram fundamentais para encontrar “equilíbrio”.

“Isso deu polêmica, falaram que eu estou proibindo álcool. Claro que não, gente. Eu tenho uma marca de álcool. Eu também gosto de beber, mas tem um momento para cada coisa”, afirmou durante entrevista a Ana Maria Braga no Mais Você, nesta sexta-feira, 7.

Anitta explicou que o objetivo é permitir que o público vivencie plenamente a experiência proposta pelo evento. A programação inclui meditações guiadas por ela e por convidados, além de atividades como leitura de mapa astral, dança circular e práticas de “liberação e conexão”.

A segunda parte do álbum Equilibrivm foi lançado em julho, com 17 novas faixas. A novidade sacudiu as plataformas de música. Somente a Deezer registrou um crescimento de 128% nos streams em poucos dias. O projeto ressalta as crenças e ritmos brasileiros, com participação de nomes de peso da música brasileira, como Alceu Valença e Maria Bethânia.

Continua após a publicidade

Agora a coluna GENTE também está no Instagram. Siga o perfil @veja.gente)