Anitta contraria PT ao declarar seu voto para o Senado

Anitta não está nem aí para a disputa entre André Ceciliano (PT) e Alessandro Molon (PSB) no Rio de Janeiro. Diante da insistência do PSB em manter a candidatura de Molon ao Senado, a possibilidade de aliança entre os dois partidos segue incerta. Enquanto o diretório estadual do PT no Rio ameaça retirada do apoio à candidatura de Marcelo Freixo (PSB) ao governo do estado, Anitta declara seu voto a Molon. O petista Ceciliano nem foi cogitado pela cantora, que segue fiel a Lula no voto para presidência.

Pois eu voltei do retiro espiritual achando que já tinha um candidato pra votar.. to te esperando — Anitta (@Anitta) August 3, 2022

É MOLON NO BONDE DA ANITTA! pic.twitter.com/vrlwTnEbxX — Alessandro Molon 🇧🇷 (@alessandromolon) August 4, 2022