Anitta abre a intimidade e fala sobre casamento, machismo e bissexualidade

Quatro anos depois de se separar do ex-marido, o empresário Thiago Magalhães, a cantora Anitta voltou a falar sobre o relacionamento relâmpago — entre namoro e casamento, eles ficaram juntos por menos de um ano. Em entrevista à revista norte-americana Nylon, a carioca disse que, apesar da paixão, decidiu ser racional ao encarar a relação dos dois.

“Ele não era meu marido de fato, mas como eu estava apaixonada, achei melhor separar meu dinheiro. Sabia que ele não assinaria sem casar. Não importa o quão apaixonada você esteja, certifique-se de fazer um acordo pré-nupcial“, aconselhou ela.

Na entrevista, a brasileira, que há poucas semanas se tornou a primeira artista do país a ter uma música sua no topo do ranking das mais ouvidas do Spotify, com Envolver, falou ainda sobre machismo e bissexualidade.

“Odeio rótulos e ter que esconder as coisas. É uma loucura separar as mulheres em mulheres para casar e mulheres para curtir. Eu quero ser as duas coisas”, defendeu Anitta, que, segundo a revista vive hoje um relacionamento aberto.

Há uma semana, a cantora foi às redes sociais reclamar da chamada de capa, postada na internet pela própria Nylon. Depois de alcançar o top 1 da Billbord, ela afirmou ter tido suas falas tiradas do contexto e modificadas, de modo a soarem sensacionalistas. No trecho destacado da entrevista, a seguinte aspa é atribuída à Anitta: “Na América as pessoas só querem parecer descoladas. No Brasil, todo mundo quer é se divertir e transar. Eu quero trazer essa energia para cá”.

“Perplexa com essa manchete real. Estou vendo essa capa no Instagram e estou desacreditada nessa manchete completamente fora de contexto de tudo”, postou ela em sua conta no Twitter.