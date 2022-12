Ângelo Antônio compara seu vilão em ‘Todas as Flores’ a bolsonaristas

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Enfim um vilão na carreira de Ângelo Antônio. Aos 58 anos, ele interpreta o presidiário Sansa, colega de prisão de Diego (Nicolas Prattes) em Todas as Flores. Acostumado a fazer bom moço nas novelas, Ângelo tem um novo desafio profissional na produção de João Emanuel Carneiro, do Globoplay. Em conversa com a coluna, ele afirma que não julga opiniões políticas divergentes, mas considera que cada pessoa tem um tempo para enxergar a realidade.

“Aceitar e assumir a violência, achar que tortura é uma coisa bacana, matar… São coisas possíveis. É neste lugar que o meu personagem se alimenta, e temos visto isso no discurso vigente”, diz ao ser questionado se Sansa, no mundo real, seria bolsonarista. Para Ângelo, esse papel é diferente de tudo que já tinha feito na televisão. “Apesar de tentar dar humanidade a todos os personagens, no sentido de ser pessoas normais, com coisas boas e coisas ruins, esse basicamente fica só com as coisas ruins. Alimenta um sentimento de vingança, ódio, violência”, continua.