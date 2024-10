Andrucha Waddington estreia filme de carona no ‘ultraconservadorismo’

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Durante a programação do Festival do Rio, Andrucha Waddington, 54 anos, esteve na sexta-feira, 4, na exibição do filme Precisamos Falar, dirigido por seu filho Pedro Waddington e Rebeca Diniz. A trama conta a história de dois adolescentes que matam uma moradora de rua, mas não são identificados pela polícia. Os pais de cada jovem, ao saberem do crime, discutem até onde estão dispostos a protegê-los.

De acordo com Andrucha, a obra traz à tona uma realidade política que acomete o mundo atual. “O filme fala desse mundo polarizado, do ultraconservadorismo dentro da própria família. Essa coisa da polarização dentro da própria família também está acontecendo no Brasil e no mundo, seja nos Estados Unidos, Alemanha, Israel… É uma loucura que em 2024 o mundo está retrocedendo. Vemos as eleições municipais e os debates… Não existe debate, é tudo um espetáculo, um show de horror. É o José Luiz Datena dando a cadeirada no Pablo Marçal, um mentindo e diminuindo o outro, não tem nada construtivo”, disse à coluna GENTE.