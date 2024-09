André Marques expõe ameaças por ter criticado uso de lenço em homens

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

André Marques, 44 anos, afirmou em uma publicação no Instagram que tem recebido ameaças após criticar o uso de lenço na cabeça no Rock in Rio. Em uma publicação feita neste domingo, 15, o apresentador ironizou a tendência: “É caxumba?”. Logo depois, ao responder uma caixa de perguntas nos stories, ele afirmou que ficou surpreso com a repercussão e que recebeu muitas mensagens depois, incluindo algumas ofensivas. “Até falando de morte da minha cachorra. Daqui a pouco vou printar e colocar a cara das pessoas porque acho que é legal também né. As pessoas merecem saber que são ruins”, comentou o ator. Os lenços na cabeça foram considerados o visual do festival, sendo utilizados por diversas pessoas, incluindo famosos, como João Guilherme, 22, e o ator Caio Cabral, 25.