Ana Paula Renault fala sobre fim da amizade com Milena

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Ana Paula Renault, campeã do BBB 26, abriu o jogo sobre o fim da amizade com Tia Milena, sua aliada no reality. Em entrevista a Blogueirinha, ela refletiu sobre a intensidade da relação vivida no programa e as dificuldades de discernir as intenções das pessoas após a saída, cercada por opiniões e informações. Um olhar sincero sobre os laços pós-confinamento.

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A campeã do BBB 26, Ana Paula Renault comentou pela primeira vez sobre o fim da amizade com a também ex-BBB Tia Milena, com quem tinha uma forte amizade durante o reality show. Ao ser questionada por Blogueirinha, no novo programa no Multishow, ela ironizou: “Quem? Hum? Você conhece? “. Logo depois, ela esclareceu que as duas viveram “algo muito intenso” no BBB e que respeita a história que viveram juntas. “A gente realmente teve uma conexão altamente genuína durante o programa. Sei o que a gente viveu. E prefiro não espetacularizar relações”, afirmou.

Ao ser questionada por Blogueirinha sobre por que as duas pararam de se falar, Ana Paula brincou: “Sou uma bruxa, né, gente? Sou péssima, vou te falar, maquiavélica, desumana. Quando a gente sai de um reality, Blogueirinha, é muita gente falando, muita gente dando opinião. É muito papo atravessado e a gente não sabe quem ouvir, quem escutar. E é muito difícil a gente achar um norte, é muito difícil a gente entender quem realmente quer o nosso bem, quem não quer. Porque as pessoas começam a jogar uma série de informações em cima de você, que você vira e fala: ‘Ai, será que ela não gostava de mim? ‘”, disse.

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