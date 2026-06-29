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Cultura

Ana Maria Braga rebate críticas e manda recado sobre aposentadoria

Apresentadora lembrou de comentários sobre idade

Por Nara Boechat Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 29 jun 2026, 11h59
Ana Maria Braga no 'Mais Você'
Ana Maria Braga no 'Mais Você' (TV Globo/Reprodução)
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Ana Maria Braga rebate críticas e manda recado sobre aposentadoria Priorize VEJA no Google

Ana Maria Braga, 77 anos, voltou a comentar sobre sua possível aposentadoria e reforçou que não tem planos de deixar a televisão no momento. A apresentadora também desabafou sobre críticas recorrentes relacionadas à idade e à permanência na TV. Durante participação no Fantástico, ela afirmou que lida com comentários desse tipo há anos e disse que aprendeu a não se abalar com opiniões externas.

“Sou casada com um homem 30 anos mais novo do que eu. Nunca me olhei no espelho e pensei: não estou bonita. Me acho linda, gostosa, uma pessoa legal. As críticas que já ouvi ao longo da minha vida toda, né? Antes eu era chamada de ‘Ana Maria Brega’. Naquela época eu me deixava emprenhar, com um pouco de ressentimento e mágoa. Ao longo da vida, percebi que a opinião do outro para mim não muda absolutamente nada na minha vida. Porque eu vou continuar tendo a idade que tenho, né? Vou continuar fazendo o que faço, vou continuar casando com quem eu sou casada, vou continuar sendo feliz. Às vezes eu leio: ‘por que essa velha está aí, não aposentou ainda’. Eu vou parar quando eu quiser”, afirmou.

(Agora a coluna GENTE também está no Instagram. Siga o perfil @veja.gente)

Figura histórica da TV brasileira, Ana Maria comanda o Mais Você desde 1999 e é um dos nomes mais longevos da programação da Globo. Na entrevista, ela também relembrou gafes marcantes da carreira com bom humor. “Foram muitas. É só abrir a internet e procurar: ‘gafes da Ana Maria’”, disse. Entre os episódios, citou o dia em que confundiu uma lagarta de vegetais no estúdio: “Convidei um chef para fazer um negócio bem simples, mas a folha começou a mexer. Era uma lagarta de vegetais que estava lá. Aquilo lá nunca foi mais esquecido. A câmera deu zoom e desde então essa lagarta me persegue”, brincou.

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