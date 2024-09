Ana Hikari detona novela fake ‘Pé de Chinesa’: ‘Racismo’

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Ana Hikari, 29 anos, mostrou estar animada para o último dia do Rock in Rio, um festival que é tradição em sua família, presente desde a primeira edição. Embora esteja feliz com o sucesso de seu podcast O Clube do Erro, a atriz admitiu ter se entristecido em ver artistas se divertirem com a novela fake Pé de Chinesa. “Eu fiquei muito triste quando tudo isso aconteceu, principalmente de ver pessoas que são tão conscientes sobre questões raciais, sobre várias outras questões progressistas, e estavam rindo de uma piada que é absolutamente racista”, comentou. Ana já tinha vindo à público criticar os atores que afirmaram estar no elenco de praticar “yellowface”. No entanto, ela afirma não ter ficado brava, mas sim chateada por ter se sentido invisível. “Eu coloco num lugar bem de partir o meu coração mesmo, ver pessoas que eu admiro tanto e que tem posicionamentos tão bacanas sempre, não refletindo sobre a raiz dessa piada”.