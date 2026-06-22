Ana Hickmann se pronuncia após bloqueio de bens pela Justiça

Ana Hickmann sofreu um novo revés judicial em São Paulo. A Justiça determinou o bloqueio de veículos registrados em nome da Hickmann Serviços, empresa da apresentadora, em uma ação de execução movida por um empresário que cobra uma dívida de aproximadamente 117 mil reais. De acordo com o processo, em 2023, a Hickmann Serviços emitiu três cheques em favor do empresário, mas eles não tinham fundos. Os veículos bloqueados — Toyota Hilux, Renault Kwid Life, Saveiro, Fiat Toro e uma moto Yamaha Factor — poderão ser penhorados caso a dívida não seja paga. Procurada pela coluna GENTE, a defesa de Ana enviou um pronunciamento.

“A cobrança em discussão tem origem em um empréstimo realizado em 2022 ao então representante da empresa, Alexandre Correa, e não à apresentadora Ana Hickmann. Desde o início do processo, a defesa questiona a origem da dívida e o aumento significativo dos valores cobrados em razão dos juros. Também foram solicitadas perícia e outras provas para esclarecer os fatos, mas esses pedidos não foram aceitos pelos tribunais. A decisão divulgada não encerra o caso. Os advogados de Ana Hickmann seguirão adotando todas as medidas cabíveis para buscar o esclarecimento dos fatos e a correta apuração das responsabilidades envolvidas”.

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