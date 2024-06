Ana Hickmann expõe Alexandre Correa após ser acusada de alienação parental

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Em nova troca de insultos nas redes sociais, Ana Hickmann e Alexandre Correa mostram que o clima segue tenso entre eles. Através de vídeos nos stories do Instagram, a apresentadora e o empresário trocaram indiretas.

Primeiro, Alexandre fez um pedido à ex.“Por favor, Ana Hickmann, seja gentil, por mais difícil que seja para você. Libere o WhatsApp do Alezinho. Já fazem (sic) 7 dias que não vejo o rosto do meu filho. (…) Isso é um absurdo, caracteriza alienação parental clássica. Estou sendo privado de ver o rosto do meu filho através de uma videochamada. E tem mais: nem o Facetime do telefone está funcionando. Então você, pai, que está aí me seguindo, se identifica com esse problema?”, questionou.

Em seguida, a apresentadora do Hoje em Dia, da Record, resolveu mandar seu recado no mesmo tom: “Se você é pai, quer falar com seu filho por WhatApp, basta presenteá-lo com um telefone celular novo. Ou tenha educação e aguarde o concerto do aparelho que a mãe comprou. Contato por telefone provisório com chip e ligação a vontade é comunicação! Fica a dica para quem não paga nada e não visita o filho como deveria”.

