Amigona de Anitta, MC Rebecca teme nome ‘sujo’ após Rock in Rio Lisboa

Com quatro anos de carreira, a funkeira carioca Rebecca Alves, de 24, não está medindo esforços – nem dinheiro – para a sua estreia no Rock in Rio. A cantora, que tem clipes gravados com a amiga e poderosa Anitta, se apresenta no próximo domingo, 26, no palco Galp Music Valley, na 9ª edição do festival em Lisboa. Para o show, a artista, que ficou conhecida como MC Rebecca, está investindo a bagatela de 250 000 reais e levando um entourage de nada menos do que 28 pessoas.

Entre o séquito que chega a Portugal nesta sexta-feira, 24, acompanhando a artista estão seis bailarinas, backing vocals, produtores, técnicos de som, mas também cabeleireiro, maquiador, fotógrafo, filmmaker, entre outros. “Estou mais empenhada do que nunca. A apresentação tem que ser perfeita, será um divisor de águas na minha carreira”, avalia Rebecca. Logo em seguida, a cantora não esconde o nervosismo com o primeiro evento grandioso da carreira. “Estou com um friozinho na barriga. Na volta, vou estar com o meu nome ‘sujo’ de tanto que estou gastando”, fala, com bom humor.

A funkeira se apresenta no Rock in Rio Lisboa no mesmo dia em que Anitta sobe no Palco Mundo como uma das atrações mais aguardadas. As duas se conheceram quando Rebecca foi convidada para o aniversário da poderosa, em 2019. A partir daí, viraram amigonas. A cantora lançou no ano passado o clipe “Tô preocupada” em parceria com ela; antes já havia gravado a música “Combatchy” junto com Anitta, Lexa e Luísa Sonza. Na virada de 2021, a funkeira ainda participou de um show ao lado de Anitta, no Rio de Janeiro. “Não tem nada combinado com Aninha (como se refere a amiga), mas a gente deve se encontrar em Lisboa. Se ela me chamar para entrar no seu show, claro que vou”, entusiasma-se.

Essa não será a primeira vez que Rebecca pisará em um palco do Rock in Rio. A cantora, que começou a vida artística como rainha das passistas da Escola de Samba Salgueiro, fez uma participação em um evento promovido na Cidade do Rock no Rio como bailarina. Desta vez, no repertório da funkeira, que também foi modelo, não faltará o hit “Cai de Boca”, composição da cantora Ludmilla e com a qual começou a fazer sucesso. Junto com carreira musical, Rebecca se tornou conhecida do público ao participar de uma das edições do programa “De Férias com o Ex”, da MTV.

Além de Rebecca, o espaço Galp Music Valley – o segundo maior palco do festival em Lisboa, depois do Mundo – tem no line-up deste ano outros artistas brasileiros, como Ney Matogrosso e Iza.