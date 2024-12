Álvaro Garnero estreia camarote ‘só de amigos’ na Sapucaí em 2025

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O camarote Alma Rio é uma das novidade para o carnaval da Sapucaí em 2025. Criado por um grupo de empresários, o espaço promete oferecer experiência íntima, somente para amigos. Álvaro Garnero, um dos sócios do espaço, e apresentador do programa 50 por 1, onde explora destinos turísticos pelo mundo, fala à coluna Gente sobre o projeto. A ideia é manter exclusividade na lista de convidados e criar um ambiente similar a festas de música eletrônica de São Paulo, algo no mínimo diferente do clima das escolas de samba que brilham na Avenida. Confira o bate-papo.

Por que a escolha de investir no carnaval carioca? O Carnaval do Rio está passando por transformação que despertou em mim o desejo de voltar a viver essa festa. Tenho percebido mudanças significativas na atual gestão, que estão redefinindo a essência do evento, tornando-o muito mais profissional. Quem já faz parte desse movimento estará consolidado. Quem ficou de fora, dificilmente terá a oportunidade de entrar.

O que não pode faltar em um bom camarote? Conforto. Pode parecer básico, mas alguns fatores como quantidade de banheiros, preocupação com a extrema limpeza e sem filas para o uso são essenciais, aliado a boa gastronomia, é claro, e curadoria de bebidas.

E qual foi o maior desafio até agora? O Alma veio com uma proposta diferente: estamos limitando o número de convidados em um espaço amplo de 2.500 metros quadrados, projetado para oferecer conforto e exclusividade para 1.400 pessoas. Estamos na contramão do mercado, focando em qualidade e não em quantidade.

Por que a venda somente por indicação? A exclusividade na venda é para criar um camarote no clube dos 100 amigos, onde todo mundo se conhece. Algo parecido com o que aconteceu no backstage do Cayenne Music, no Vale do Anhangabaú – parecia uma festa só de amigos, todos os camarotes se conheciam, conexão incrível. Era uma energia única, mesmo com 1.200 pessoas presentes.

Recentemente você publicou uma foto ao lado de Donald Trump, comemorando a vitória nos Estados Unidos. Políticos são bem vindos no camarote? O camarote, assim como o Carnaval, é espaço democrático. No Alma, independentemente de posições políticas, todos são bem-vindos. Estamos unidos pelo bem do Brasil, e nosso lema é simples: trazer sempre boa energia.

Seu Jorge, Marcelo D2 e Silva já estão confirmados como atrações. Existe a preocupação de não atrapalhar os desfiles? Seu Jorge, D2 e Silva são artistas gigantes da música brasileira e, com sua presença, só engrandecem o maior espetáculo da Terra, que é o Carnaval. Eles adoram se apresentar ali, principalmente porque o palco se torna ainda mais especial durante a passagem das escolas de samba. É uma forma de celebrar a alma brasileira, trazendo toda a nossa brasilidade à tona. Costumo dizer que é como um espetáculo dentro do grande espetáculo.