Alicia Keys anuncia turnê na América Latina, incluindo Brasil

Vencedora do Grammy, Alicia Keys, anunciou as datas de 2023 na América Latina para sua turnê mundial, Alicia + Keys World Tour. A etapa latino-americana começará em 3 de maio na Jeunesse Arena, no Rio de Janeiro, seguindo para São Paulo, no dia 5 de maio, no Allianz Parque. Além de paradas na Argentina, Chile e Colômbia, antes de concluir com três noites no México: em Monterrey, Cidade do México e Guadalajara, nos dias 14, 17 e 19 de maio. Para o público brasileiro, a venda começa no dia 23 de março, às 10h online e às 12h nas bilheterias oficiais.

South America Fam!! This is finally happening!!!!!!!!!! 🥳🥳🥳I’ve been dreaming about this and you’ve been asking me about this!! We had to make it happen!!! ✨✨✨✨I can’t wait to see you and lose ourselves in the music!! Tickets on sale FRIDAY!!! pic.twitter.com/tS6zzJ52o7

