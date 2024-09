Alice Carvalho surfa no sucesso de ‘Renascer’ e inicia novo trabalho

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

De olhar marcante, voz grave e atuação que vem arrancando suspiros e aplausos, Alice Carvalho, 28 anos, rapidamente conquistou a audiência que merecia. Uma das vencedoras do Prêmio Grande Otelo de Cinema 2024, na categoria Melhor Atriz de Série de Ficção, TV Aberta, TV paga ou Streaming, pela atuação na série Cangaço Novo, da Amazon Prime, a atriz entra na reta final da novela Renascer, da TV Globo, que chega ao fim nesta sexta-feira, 6. Na trama, interpreta a personagem Joaninha.

“Devo toda a repercussão da Joaninha para a equipe. E fica essa saudade gostosa. É quase como um parente que deixo ali, e que não vou revisitar tão cedo. Mas como já entrei de cabeça na preparação da segunda temporada de Cangaço Novo, estou fazendo um desmame quase em tratamento de choque. Foi aprendizado imenso. A TV me deu elasticidade emocional grande. É um marco na minha carreira”.

A artista também filosofa sobre a importância da elogiada Cangaço Novo, que já iniciou a preparação dos atores para a segunda temporada. “Fico pensando no tamanho dessa oportunidade. Do lugar de onde venho, para as meninas parecidas comigo. Me sinto orgulhosa, mas sem me esquecer das que vieram antes. É um tempo de correria. Minha caminhada desde Parnamirim até aqui é chão. Mas as coisas foram acontecendo na calma dos encontros. Cangaço Novo foi um cavalo selado que passou e montei na hora certa. Foi uma oportunidade que agarrei com todas as forças. Acabei de gravar Renascer e já fui direto para o sertão, para a preparação de Cangaço Novo em Campina Grande (PB). Ouço muito a palavra representativa e isso é importante para mim”.

Ela também já planeja outras histórias que pretende contar. “O esporte tem me chamado bastante atenção, os grandes nomes do esporte. Tenho já uma coisa com preparação física grande. Principalmente por causa das Olimpíadas, fiquei tocada e pensando: ‘que incrível seria viver uma pugilista, uma jogadora de basquete’, algo marcante na história do povo brasileiro”.