Alice Braga fala sobre regulamentação e greve em Hollywood

Alice Braga participou do painel Visões Criativas: Direitos Autorais e o Futuro do Audiovisual no Rio2C, evento de criatividade, nesta sexta-feira, 7, no Rio de Janeiro. Ela dividiu o palco com os autores da TV Globo Rosane Svartman e Elisio Lopes Jr, o roteirista Thiago Dottori e a diretora Gandja Monteiro. A atriz, parte do elenco de Dark Matter (Matéria Escura), nova série da Apple TV+, falou dos impactos da greve em Hollywood. “A gente lutar pelos direitos autorais é basicamente mexer nossa indústria. A quantidade de emprego que a gente gera. Regulamentar permite que se eu não estou em um trabalho agora, o trabalho que eu já fiz me dá o suporte para eu continuar criando, sonhando, e fazendo outras coisas. Só fortalece o mercado. Lá a greve foi muito dura, mas foi muito necessária. Os roteiristas estavam ganhando hoje, menos do que a sete anos atrás. Em uma indústria que só aumentou. Em um mundo novo não dá para ter contratos antigos”.

Gandja, que recentemente dirigiu os últimos três episódios de Agatha All Along da Marvel, spinoff de Wandavision; e episódios de Wednesday (Wandinha) e The Witcher para a Netflix, explicou também como funciona o mercado nos Estados Unidos. “Antes do streaming, as pessoas eram pagas pela quantidade de pessoas que assistiram a série e esses números eram exatos. Mas depois do streaming, Netflix por exemplo, não disponibilizavam os dados. Então foi muito sobre a proteção, em casos de Inteligência Artificial, mas também muito sobre ser pago. Porque se uma série bomba, os criadores não são pagos a mais. Em um mercado antigo, se a série fosse passada em uma TV aberta, eles ganhariam muito dinheiro. E isso não é justo”.