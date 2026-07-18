Alexandre Borges e o desafio de viver outro trambiqueiro: ‘Quem ama cuida’
Aos 60 anos, ator fala de seu retorno às novelas
O ator Alexandre Borges, de 60 anos recém-completados, deu de filosofar nas redes sobre a passagem do tempo. “É o destino de todos nós, você nunca está preparado e tudo muda. De repente, estamos órfãos”, desabafou o ator, que também lida com o tema da finitude em seu regresso às novelas, mas sob um prisma bem mais terreno. Em Quem Ama Cuida, a trama global das 9, ele dá vida a um sujeito interesseiro que faz de tudo para fisgar a herança deixada pelo irmão mais velho, morto de forma misteriosa. E está de bem com a velha fórmula dos folhetins, que vários colegas vêm trocando pelo streaming. “Novela faz sonhar, sair do cotidiano brutal”, diz.
Com reportagem de Giovanna Fraguito e Nara Boechat
Publicado em VEJA de 17 de julho de 2026, edição nº 3004