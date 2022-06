Alerta fofura: Metallica presenteia bebê que nasceu em show de Curitiba

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Durante um show do Metallica em Curitiba (PR), no dia 7 de maio, Joice Figueiró deu a luz a Luan. A banda norte-americana de heavy metal soube do inusitado parto, ocorrido no meio do público, e agora resolveu mandar uns presentinhos ao mais novo fã: camiseta, calça, gorro e autógrafos. Os pais não perderam tempo e fizeram uma sessão de fotos com o bebê em clima de rock’n roll.

