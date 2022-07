Além do PT, outros partidos de esquerda abusam da imagem de Anitta

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Ainda causa barulho, muito barulho, o apoio dado por Anitta à candidatura de Lula (PT). Entretanto, a cantora já deixou claro que seu apoio não é ao “conjunto da obra”, mas só ao pintor. Explica-se: ela não tem gostado nadinha de ver seu nome associado a supostos apoios a candidatos petistas. Já deixou claro que seu apoio é exclusivo a Lula, e tem como objetivo derrotar Bolsonaro (PL) – a quem chama de Valdemort, o vilão da saga Harry Potter. Por ter falado com todas as letras que quer um congresso com “diversidade” partidária, a cantora estragou a festa de caciques da esquerda – e não somente – petistas ávidos por surfar na popularidade que ela traz. Aliás, candidatos do PSOL também vêm usando sua imagem como estratégia para beliscar atenção do eleitorado (veja abaixo). Está todo mundo chateado.

Atenção candidatos do PT, atenção partido PT. Eu NÃO SOU uma apoiadora do PT e NÃO SOU petista. Não autorizo o uso da minha imagem para promover este partido e seus candidatos. Minha escolha nessas eleições foi de trazer engajamento e mídia para a pessoa que tem maior chances de — Anitta (@Anitta) July 16, 2022