Além do ‘Dia D’, cinco filmes marcantes de Steven Spielberg

Um dos principais cineastas quando o tema é ficção científica, Steven Spielberg aposta de novo no gênero em Dia D. O filme lançado nesta quinta-feira, 11, nos cinemas brasileiros fala sobre como a humanidade reagiria ao saber que existem alienígenas. O longa é estrelado por Emily Blunt e Josh O’Connor – ambos fazem parte do grupo que quer provar a existência de extraterrestres. A coluna GENTE separou as produções mais importantes dirigidas ou produzidas por Spielberg na mesma linha. Confira:

(Agora a coluna GENTE também está no Instagram. Siga o perfil @veja.gente)

E.T. (1982). Qualquer pessoa que cresceu na década de 1980, se emocionou com a história de Elliot (Henry Thomas) e do alienígena que anda de bicicleta em direção à lua. Sucesso de bilheteria, o filme revolucionou a maneira que seres de outros planetas eram representados no cinema. Spielberg mostrou que podia fazer filmes de ficção científica que fossem emocionantes. Apesar de ter perdido para Melhor Filme no Oscars, ganhou quatro estatuetas.

Tubarão (1975). Responsável por criar o conceito de blockbuster, o longa fez história antes mesmo de ser lançado. As produções anteriores ganhavam espaço nas salas de cinema por demanda, aos poucos. Já Tubarão, chegou com uma estratégia diferente que mudou a maneira de divulgar filmes. Spielberg conseguiu inovar de outra maneira. Ele não conseguiria mostrar o animal muitas vezes, por isso usou o recurso sonoro. A trilha sonora conseguiu sozinha dar toda a tensão para o filme. Assim como outros desta lista, ganhou Oscars.

Continua após a publicidade

Jurassic Park (1993). É impossível pensar em filme sobre dinossauros e não lembrar de Jurassic Park. Com uma série de cenas icônicas, o longa se tornou clássico – e logo viraria uma franquia. Ao longo de toda a trama, o espectador sente a tensão após os animais escaparem, muito por conta da trilha sonora e efeitos visuais. O longa ganhou Oscar’s por conta desses dois pontos, extremamente merecidos. A música que toca quando os visitantes chegam ao parque é reconhecida por qualquer um e, até hoje em dia, os truques cinematográficos são impressionantes.

De Volta Para o Futuro (1985). É considerado um dos melhores filmes sobre viagem no tempo. O enredo bem amarrado, sem furos e detalhes que parecem insignificantes, mas fazem a diferença no final, fez o longa se tornar um sucesso atemporal. A fama foi tanta que rendeu duas sequências, também aclamadas pela crítica. O protagonista Marty McFly (Michael J. Fox) se tornou um ícone para as gerações mais jovens. A produção ganhou um Oscar de Melhor Edição de Efeitos Sonoros e Spielberg foi o produtor executivo.

Continua após a publicidade

Contatos Imediatos do Terceiro Grau (1977). A cena da nave-mãe é, até hoje, lembrada por fãs do cinema. Ainda na década de 1970, sem programas de edição bons e recursos visuais que não chegam nem perto dos de hoje em dia, Spielberg fez um trabalho incrível com o projeto. Influenciou cineastas que retratavam alienígenas nas telonas, mas também consolidou o diretor como um dos principais nomes da sétima arte. Ganhador do Oscar de Melhor Fotografia na época, a produção faturou 300 milhões de dólares em bilheteria.