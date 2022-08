Agressão e cerveja: A briga de Brad Pitt e Angelina Jolie em avião

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Um novo capítulo ao tumultuado divórcio de Brad Pitt e Angelina Jolie. O ator teria jogado cerveja na ex-mulher durante uma briga dentro de um avião, num voo França-Estados Unidos, em 2016. De acordo com o site TMZ, Brad teria agarrado a atriz pelos ombros, sacudindo-a enquanto gritava com ela: “Você está fodendo essa família”. Este foi o mesmo voo em que Brad supostamente colocou as mãos no filho mais velho do casal, Maddox. Os detalhes da briga teriam aparecido em um documento do FBI, em processo aberto em abril. De acordo com o site, ela estaria pedindo a entrega dos documentos de sua investigação sobre o incidente, através de um codinome pelo “impacto na privacidade dos filhos”.