Agora é oficial: Tom Brady, marido de Gisele Bündchen, se aposenta aos 44

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Não que tenha sido uma grande surpresa: aos 44 anos, Tom Brady vinha dando pistas de que estava chegando a hora de pendurar o capacete e largar o esporte no qual brilhou ao longo de 22 temporadas. Pois aconteceu. Nesta terça-feira (1), a lenda do futebol americano anunciou que está se aposentando. “Eu amei minha carreira na NFL e agora é hora de concentrar meu tempo e energia em outras coisas que exigem minha atenção”, escreveu o atleta em suas redes sociais.

Camila Pitanga defende ex-namorada, detida por fazer topless: ‘Absurdo’

No comunicado, Brady, o atleta mais vencedor da história da NFL (foram 243 vitórias e impressionantes sete vitórias no Super Bowl) não cita o New England Patriots, onde jogou por 20 anos, e dá a entender que tomou dias atrás a decisão de deixar os campos.

Venus, o fabuloso iate projetado por Steve Jobs, está à venda

“Refleti muito na semana passada e me fiz perguntas difíceis. Estou muito orgulhoso do que conquistamos. Meus companheiros de equipe, treinadores, colegas competidores e fãs merecem 100% de mim, mas agora, é melhor deixar o campo de jogo para a próxima geração de atletas dedicados e comprometidos”, escreveu o quarterback. Gisele Bündchen ainda não se posicionou sobre a decisão do marido, pai de seus três filhos.