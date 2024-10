Adriana Bombom revela entrevero de Marlene Mattos sobre gordofobia

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Adriana Bombom, 50 anos, é a convidada da semana do programa da coluna GENTE disponível no canal da VEJA no Youtube, no streaming VEJA+ e também na versão podcast no Spotify. Na entrevista, ela fala de um episódio que ficou de fora do documentário Paquitas: Para Sempre, do Globoplay: a situação que expôs ciúme das paquitas quanto à sua presença numa viagem internacional e a chamada que levou de Marlene Mattos na frente de toda a equipe, incluindo Xuxa.

Em outro momento, Bombom relata como a diretora praticava gordofobia com as meninas da equipe. “Marlene acompanhava as coreografias. Quando ela chegava no ensaio, pegava alguma para Cristo. Ficava observando se uma estava mais pesada que a outra na hora da dança. No final sempre pagava um esporrinho: ‘Aí gente, vamos fechar a boca, porque está demais’. Ela me colocava como exemplo e eu ficava mal, porque era ‘Bombom que entrou ontem, que é a mais velha, tem corpo intacto’. Ou tipo: ‘Bombom que já tem filho…’ Ficava meio mal se as meninas se chateariam comigo”.

Assista à entrevista completa AQUI.