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Cultura

Acusado de assédio, Kevin Spacey diz que cancelamento chegou ao fim

Ator foi alvo de diversas denúncias desde 2017

Por Nara Boechat Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 29 jun 2026, 18h07
US actor Kevin Spacey arrives to the Southwark Crown Court in London on July 25, 2023. The jury in the sexual assault trial of Kevin Spacey began weighing the Hollywood actor's fate in the closely followed case. The two-time Oscar winner denies the counts, including indecent assault, which concern four men and are alleged to have occurred between 2001 and 2013. (Photo by Daniel LEAL / AFP)
O ator Kevin Spacey chegando ao Tribunal da Coroa de Southwark, em Londres, para o seu julgamento (Daniel Leal/AFP)
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Longe das telas após enfrentar dezenas de acusações de assédio e má conduta sexual, Kevin Spacey afirma que o período de afastamento de Hollywood e a perda de contratos chegaram ao fim. “Sinto-me muito mais acolhido e acho que as coisas estão caminhando na direção que esperávamos”, disse o ator em participação em um podcast nesta segunda-feira, 29.

Na conversa, Spacey afirmou ter vencido “em todos os tribunais em que atuamos com júri”. Ele também comentou o caso de Anthony Rapp, alegando que parte das acusações teria sido “repensada ou inventada”, citando a decisão favorável em um tribunal federal de Nova York. Rapp acusa o ator de uma investida sexual quando tinha 14 anos.

O ator passou a ser alvo de múltiplas denúncias a partir de 2017, o que levou ao rompimento de contratos e à sua saída de produções como House of Cards. Nos últimos anos, porém, Spacey foi absolvido em alguns processos e firmou acordos em outros casos civis.

Na entrevista, ele também reconheceu que houve excessos em seu comportamento. “Eu nunca disse que não havia fogo. Simplesmente não era um incêndio florestal descontrolado. Era um pequeno incêndio na cozinha que poderia ter sido apagado com um extintor”, afirmou.

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