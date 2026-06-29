Acusado de assédio, Kevin Spacey diz que cancelamento chegou ao fim

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

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Longe das telas após enfrentar dezenas de acusações de assédio e má conduta sexual, Kevin Spacey afirma que o período de afastamento de Hollywood e a perda de contratos chegaram ao fim. “Sinto-me muito mais acolhido e acho que as coisas estão caminhando na direção que esperávamos”, disse o ator em participação em um podcast nesta segunda-feira, 29.

Na conversa, Spacey afirmou ter vencido “em todos os tribunais em que atuamos com júri”. Ele também comentou o caso de Anthony Rapp, alegando que parte das acusações teria sido “repensada ou inventada”, citando a decisão favorável em um tribunal federal de Nova York. Rapp acusa o ator de uma investida sexual quando tinha 14 anos.

O ator passou a ser alvo de múltiplas denúncias a partir de 2017, o que levou ao rompimento de contratos e à sua saída de produções como House of Cards. Nos últimos anos, porém, Spacey foi absolvido em alguns processos e firmou acordos em outros casos civis.

Na entrevista, ele também reconheceu que houve excessos em seu comportamento. “Eu nunca disse que não havia fogo. Simplesmente não era um incêndio florestal descontrolado. Era um pequeno incêndio na cozinha que poderia ter sido apagado com um extintor”, afirmou.

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