‘Acorda, Pedrinho’, que em setembro tem Rock in Rio

Fenômeno catapultado pela internet com a música Acorda, Pedrinho, a banda Jovem Dionisio, definitivamente, mudou de patamar. De apresentações em locais alternativos em sua cidade de origem, Curitiba, seus integrantes chegaram a alguns dos palcos mais cobiçados do showbiz. Em questões de semana, é bom frisar. Depois de fazerem a estreia internacional no Rock in Rio Lisboa, os músicos do grupo estão confirmadíssimos na edição do festival no Rio de Janeiro, em 10 de setembro.

A banda composta por cinco amigos, entre 25 e 27 anos, foi escalada para subir no Palco Supernova, que tem o line up organizado pela Filtr Live (plataforma de shows da gravadora Sony Music) em parceria com o festival. Ali se apresentarão de novos destaques da música, como os garotos do Paraná, a expoentes nacionais consagrados que estão experimentando novos estilos e ritmos em suas carreiras. O grupo Jovem Dionisio, que em maio alcançou o 1º lugar do Spotify Brasil, pisa na edição brasileira do Rock in Rio trazendo na bagagem a experiência em solo lusitano. “O show aqui em Portugal foi lotado, um sucesso. Como eles estão com a agenda super concorrida, conseguimos trazê-los por sorte. Eles tinham reservado aquele fim de semana (18 e 19 de junho) sem compromissos porque iriam descansar”, lembra Roberta Medina, vice-presidente executiva do festival, comentando a decisão de chamá-los também para a edição no Brasil.

Com um estilo pop rock, a banda estourou com o hit Acorda, Pedrinho. Além do sucesso no Spotify, a música despretensiosa viralizou no TikTok, chegando ao topo das paradas brasileiras do streaming. Os garotos de Curitiba ainda ganharam um empurrãozinho de vários famosos. Nomes como o furacão Anitta, Luciano Huck, Tatá Werneck e Maisa postaram recentemente vídeos nas redes sociais com a música.

Formada pouco antes da pandemia, a banda Jovem Dionisio reúne os músicos Bernardo Pasquali (voz), Gustavo Karam (baixo), Bernardo Hey (teclado) e pelos irmãos Rafael (guitarra) e Gabriel Mendes (bateria). O grupo só lançou o seu primeiro álbum em março deste ano. Feita em tom de brincadeira, a letra de Acorda, Pedrinho conta a história de um senhor que jogava sinuca no boteco que eles frequentava e, depois de alguns copos a mais, dormia nas partidas.