Abusando da transparência, Isis Valverde fala da fase solteira nos EUA

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Assim que pôs um ponto-final no casamento de três anos com o ex-modelo André Resende, em março, Isis Valverde arrumou as malas e voou para uma longa e relaxante temporada nos Estados Unidos. Circulando entre Malibu e Los Angeles, na Califórnia, tem ido a restaurantes, festivais de música e praia, muita praia, na única companhia do filho Rael, de 3 anos. “Emendei um trabalho no outro e estava sentindo necessidade de uma parada para olhar para mim”, explica. Enquanto descansa, porém, ela dá duro nos intervalos. Isis, que na volta ao Brasil já tem na agenda a participação em um novo filme, está fazendo contatos para tentar deslanchar uma carreira internacional, seu sonho dourado há muito tempo. Ela tem investido inclusive em aulas de inglês.

Publicado em VEJA de 29 de junho de 2022, edição nº 2795