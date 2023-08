A volta por cima de Larissa Manoela após rompimento com os pais

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Catapultada ao topo das redes sociais pela reveladora entrevista em que expôs desavenças com os pais, Silvana Taques e Gilberto Elias, Larissa Manoela, 22 anos, quer mais agora é pensar no futuro — e ele promete. É praticamente certa sua escalação para Renascer, remake do sucesso de 1993 da TV Globo que volta às telas no começo do próximo ano e que se tornou sonho de trabalho de dez entre dez celebridades na conjuntura atual. Na novela, Larissa deve ser Mariana, anteriormente interpretada por Adriana Esteves. “Estou bem, seguindo a vida com foco no que vem pela frente e alinhada ao meu propósito”, diz ela, que abriu para o público trechos de áudios de explícita tensão, sobretudo na área financeira — em um deles, ela pede 10 reais à mãe para pagar um milho na praia. A reação familiar veio através das redes. A mãe deixou de segui-­la e o pai mandou indireta: “Alimente um cão por três dias e ele lembrará de você por trinta anos. Alimente um humano por trinta anos e ele te esquecerá em três dias”.

Publicado em VEJA de 18 de agosto de 2023, edição nº 2855