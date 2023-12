A volta por cima de Fausto Silva após o ‘susto do ano’

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O primeiro baque do público acostumado a acompanhá-lo há mais de quatro décadas na TV veio em maio, quando Faustão, 73 anos, anunciou que se aposentaria do seu programa na Band, em profunda crise de audiência. Três meses depois, um choque maior: o apresentador precisou realizar um transplante de coração urgente. Incluído na fila do Sistema Único de Saúde (SUS) após agravamento do quadro de insuficiência cardíaca, conseguiu o órgão em menos de dez dias. Seu herdeiro e sucessor no programa, João Silva, 19, assumiu o Programa do João, na mesma emissora, e vem tentando demovê-lo da ideia de pendurar o microfone. “É cedo, mas quem sabe. Acho que a pessoa tem que fazer tudo na vida. Não pode aposentar, parar”, justifica.

Publicado em VEJA de 22 de dezembro de 2023, edição nº 2873